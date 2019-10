Film over pedofilie van Patrice Toye gaat in première op Film Fest Gent: "Gent doet iets heel moedigs"

Vanavond is een spannende avond voor regisseur Patrice Toye en hoofdrolspeler Tijmen Govaerts, want dan tonen ze de film "Muidhond" aan het grote publiek. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Inge Schilperoord en gaat over een man die vecht tegen pedofiele gevoelens. Het boek won in 2015 de Bronzen Uil.

In de huid van een pedofiel

Acteur Tijmen Govaerts heeft met "Muidhond" zijn eerste grote rol vast, maar het is niet zijn eerste keer op het witte doek. Vorig jaar schitterde hij ook al in "Girl", een film over een jong meisje dat ballerina wil worden maar geboren is in het lichaam van een jongen. “Beide films zijn vergelijkbaar omdat ze een sociaal thema aankaarten”, zegt Tijmen Govaerts.

Voor de film "Muidhond" kruipt Tijmen in de huid van Jonathan, een jongeman die vecht tegen pedofiele gevoelens. “Het is een heel harde rol om te spelen, omdat je moet zoeken naar iemand die je niet bent. Voor mij hielp het om pedofilie te zien als een bepaalde vorm van liefde. Het gaat over iemand die verliefd wordt, en dat is een gevoel dat iedereen kent. Jonathan wordt overvallen door een gevoel waar hij niets tegen kan doen, maar wel tegen moet vechten. Ik denk dat de film daardoor heel veel mensen kan raken.”

Moeilijk evenwicht

“We tonen in de film eigenlijk de menselijke kant van iemand die wij allemaal heel snel als een monster zien”, vult regisseur Patrice Toye aan. “Maar het is belangrijk om te weten dat er ook nuances zijn. Niet iedereen met pedofiele gevoelens zijn slechte mensen. Integendeel. Sommigen vechten zo hard als ze kunnen, willen zo niet zijn, haten zichzelf en plegen vaak zelfmoord omdat ze niet begrepen worden.”

"Muidhond" kaart een thema aan waar volgens Patrice Toye en Tijmen Govaerts te weinig over gesproken wordt. Het maakproces verliep door het fragiele thema dan ook niet altijd gemakkelijk. “We hebben de hele tijd op de toppen van onze tenen gelopen”, vertelt Patrice Toye. “Het is zo’n moeilijke evenwichtsoefening. We wilden nooit sympathie opwekken voor Jonathan, maar we wilden van hem ook geen monster maken. Je wil dat het publiek kan meeleven met het personage, maar we moesten ook de rauwe emoties tonen zoals ze zijn. Het is soms een heel ongemakkelijke film om naar te kijken.”

“Jonathan is niet schuldig aan zichzelf”, vult Tijmen Govaerts aan. “Hij kan niets doen aan de gevoelens die hij heeft, waardoor het heel moeilijk is voor hem om met zichzelf te leven.”

Moedig Gent

“Ik ben heel trots en vereerd dat we hier onze film mogen voorstellen”, zegt Patrice Toye nog. “Ik vind dat Gent daarmee iets heel moedigs doet. Ze brengt zo een heel delicaat thema onder de aandacht. Ik ben heel blij dat zij hun nek durven uitsteken voor ons. Ik denk dat we hen niet gaan ontgoochelen.”

“Ik merk dat ik de laatste dagen minder goed slaap dan de dagen ervoor”, lacht Tijmen Govaerts. “Het is heel spannend, zeker omdat het zo’n grote rol is. Ik voel ook dat heel veel mensen de film graag willen zien en willen dat hij goed is. De vraag is nu of ze hem ook echt goed gaan vinden.”