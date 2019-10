Gestolen wagen van inbrekers duikt op uit Dender in Geraardsbergen

In Overboelare, bij Geraardsbergen, is de brandweer moeten uitrukken voor een wagen die op de Dender dreef. Na onderzoek bleek dat de wagen gestolen was van een man uit Ninove. De dieven hebben de wagen gebruikt bij verschillende inbraken in Lessen, vlak over de grens in Wallonië. Het was een fietser die langs de Dender reed, die de auto zag drijven en de hulpdiensten verwittigde.

Geen slachtoffers

Na de vondst hebben duikers van de brandweer het water afgezocht naar een eventueel slachtoffer. Toen de auto op het droge werd getakeld, werd duidelijk dat er geen slachtoffers in de wagen of in het water lagen. Vermoedelijk wilden de inbrekers hun sporen uitwissen.

Het parket van Oudenaarde kwam ter plaatse om de zaak verder te onderzoeken.