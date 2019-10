Gsm'en achter het stuur in Halle-Vilvoorde: 443 mensen betrapt tijdens actieweek

De actie van het parket van Halle-Vilvoorde maakte deel uit van een grote provinciale campagne tegen sms'en of rijden onder invloed. De naam van de campagne is "Killers achter het stuur". Het strenge beleid is een keuze van het parket. Zij kunnen er steeds voor kiezen om in plaats van een minnelijke schikking voor te stellen, meteen door te verwijzen naar de politierechtbank.