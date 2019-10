"Groot genoeg?": Hamme laat auto’s trager rijden met gigantische verkeersborden

Drie borden van twee vierkante meter wijzen de bewoners van Hamme erop dat ze een zone 30 betreden. “Het bord is zodanig groot dat we boven de snelheidsbeperking ook de woorden ‘groot genoeg?’ hebben laten drukken”, vertelt schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen. De gemeente kreeg geregeld berichten van inwoners die zeggen dat de snelheidszones beter aangegeven moeten worden. “Nu kunnen ze er niet meer naast kijken.”

Creatief

“Ik moet eerlijk toegeven dat Hamme niet het creatieve brein achter deze actie is”, gaat Koen Mettepenningen verder. “Iemand uit het gemeentebestuur zag een tijdje geleden ergens anders in Vlaanderen zo’n bord en we vonden dat een goed idee.”

Mobiele borden

De gemeente Hamme heeft slechts drie verkeersborden geplaatst om het verrassingseffect te behouden. “Onderzoek wijst uit dat het effect van zo’n bord na een paar weken verdwijnt. Daarom hebben we er ook voor gekozen om ze niet vast te zetten in de grond zodat we ze na een tijdje kunnen verplaatsen.”