Moedige keuze om M-decreet af te schaffen? Neen, kinderen met extra zorgnoden horen niet in aparte scholen

De voorbije jaren werd de visie op inclusief onderwijs gekaderd binnen het M-decreet. Gewoon onderwijs werd voor ouders een echte keuze. Er werd echter gevloekt op de uitvoering van het M-decreet. Want er was onvoldoende budget om de nodige ondersteuning in de klas te voorzien. Daarnaast was er onvoldoende kennis in de scholen over inclusief onderwijs. Dit zorgde ervoor dat in sommige scholen leerlingen met extra noden heel welkom waren. En dat deze leerlingen in andere scholen doorverwezen werden naar het buitengewoon onderwijs.

Gaandeweg klonk de roep om leerlingen terug in te laten stappen in het buitengewoon onderwijs luider. De slechte uitwerking van het M-decreet zorgde voor veel onzekerheid bij leerkrachten en bij ouders. Volwaardige kwalitatieve inclusie kreeg geen kans. Geen glazen bol nodig om te weten waarop dit zou uitdraaien.