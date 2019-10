"Joaquin acteerde zo goed dat niemand doorhad dat hij een grap uithaalde"

"Die beelden hadden privé moeten blijven. Sorry dat jullie dat moesten zien", reageerde Phoenix onthutst.

De 'Larry' waarvan sprake was, is in feite cameraman en beeldregisseur Laurence Sher die op nieuwswebsite Business Insider verduidelijkte dat het hele voorval begon als een grap om regisseur Phillips in het ootje te nemen. Iets waarvoor Phoenix, volgens Sher, zeker te vinden was: "Alleen is hij zo’n goed acteur dat niemand doorhad dat het eigenlijk om een grap ging. Hij speelde het allemaal veel te oprecht."

"Mijn zoon heeft me intussen wel gevraagd of die beelden mijn reputatie beschadigd hebben", besloot Sher alvast.