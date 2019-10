Joseph uit Ganshoren onterecht doodverklaard: "We moeten mensen voortdurend zeggen dat hij nog leeft"

Eind augustus overleed Jean De Cock en sindsdien krijgt zijn tweelingbroer Joseph allerlei briefwisseling waaruit moet blijken dat hij (officieel) overleden is.

"We hebben nochtans een overlijdensakte ontvangen die wel klopt", vertelt Peggy, de dochter van de overleden Jean. "Maar nu lijkt het alsof mijn oom overleden is. De rekeningen van mijn nonkel werden geblokkeerd en hij is uitgeschreven uit de mutualiteit en uit het gemeenteregister van Ganshoren. En hij krijgt brieven waarop staat "wijlen" meneer De Cock."

Graag excuses

Peggy kan niet begrijpen dat zoiets kan gebeuren. "Het is inderdaad een tweeling en hun voornamen beginnen met dezelfde letter, maar iedereen heeft toch een uniek rijksregisternummer."

Peggy vindt dat de familie excuses zou moeten krijgen. "Iemand heeft een fout gemaakt. Door die fout kunnen wij niet verder met ons rouwproces. Mijn nonkel moet voortdurend rondbellen om duidelijk te maken dat hij niet overleden is."

Dossiers verwisseld

En het is niet de eerste keer dat er een vergissing gebeurt bij de tweelingbroers. "In het ziekenhuis van Jette zijn ooit de dossiers verwisseld van mijn vader en mijn nonkel", vertelt Peggy. "Daar vroegen ze of alles goed ging sinds de operatie, terwijl het de broer was die geopereerd was."