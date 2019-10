Kevin De Bruyne geeft vrouw Michèle glazen portret cadeau

"Schat, wat zou je graag krijgen voor onze huwelijksverjaardag?" Iedere gehuwde Vlaamse man stelt deze vraag, maar vaak is het zoeken naar het juiste cadeau. Sommige vrouwen moeten tevreden zijn met een etentje of een weekendje weg, maar Michèle Lacroix, beter bekend als Michèle De Bruyne, zag haar droom in vervulling gaan en kreeg een prachtig kunstwerk van haar man Kevin cadeau.

Het is een portret in glas, gemaakt door Isabelle Scheltjens. “Het is echt prachtig, het is een teken van zijn liefde voor mij" , reageert Michèle. “Het is nog mooier dan ik ooit had durven denken... En mijn verwachtingen lagen al zo hoog. We zochten nog iets moois voor in ons nieuw huis in België. Ik heb al een mooi plaatsje in gedachten.”

Het glazen portret van Michèle is nog de hele maand te zien in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem.