"Je hoort wat in een klaslokaal": leraar maakt boek van grappige uitspraken van leerlingen

Sinds 2018 vind je op Instagram de tekeningen van Arno Van de Velde. "Toen ik begon les te geven, merkte ik al snel dat uitspraken van m'n leerlingen wel de moeite waren", vertelt Arno in Start je Dag aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Om ze te onthouden, goot ik hun uitspraken in tekeningen, die ik dan op de trein naar huis maakte." Omdat het er zoveel waren, besliste Arno ze online te zetten op zijn Instagram-profiel "Je hoort wat in een klaslokaal".

"Het zijn niet altijd grappige of onnozele uitspraken, maar ook opmerkelijke dingen", vertelt Arno. "Zoals toen ik eens aan mijn leerlingen vroeg hoe zij zich de aanslagen van 9/11 herinnerden. Mijn leerlingen zeiden toen 'euh meneer, wij waren toen nog niet geboren.' Dan besef je plots dat dat al 18 jaar geleden is."