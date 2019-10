Liesbeth Homans (N-VA): "Ik twijfelde zelf of ik nog minister wilde zijn, ik voel me helemaal niet opzijgeschoven"

Die verzuchtingen gaan dan over de combinatie werk-privé. "Ik was zelf aan het twijfelen of ik nog wel een ambt als minister wilde. Toen ik startte als minister, waren mijn kinderen 7 en 10 jaar oud. Nu zijn ze 12 en 15 en in de zomer kreeg ik de indruk dat ik 5 jaar van hun leven heb gemist. Als minister word je echt 7 dagen op 7 geleefd. Ik heb bijvoorbeeld mijn jongste nog nooit zelf naar school kunnen doen. "

"Ik heb ook gezegd aan Bart De Wever dat ik aan het twijfelen was. Hij heeft dan gezegd dat we samen moesten kijken naar een leefbare oplossing. En toen hij me vroeg of ik parlementsvoorzitter wou worden, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik heb dat 5 jaar ministerschap heel graag gedaan. Maar vorige week heb ik voor de eerste keer mijn jongste zoon kunnen afzetten aan de bus toen hij vertrok op tweedaagse. Dat was het gelukkigste moment van de afgelopen 5 jaar in mijn leven."