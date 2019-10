Na "Van Gils & gasten": Lieven Van Gils maakt zesdelige wielerdocumentaire

"De val", het debuut van schrijver Matthias M.R. Declercq, gaat over het zogenoemde "Scheldepeloton". Vijf jonge wielrenners ontmoeten elkaar eerder toevallig en jagen samen een carrière als profwielrenner na, tijdens tal van trainingen langs het Scheldepad tussen Gent en Oudenaarde. Twee van de vijf jonge wielrenners zijn intussen overleden: Dimitri De Fauw sterft in 2009, Wouter Weylandt verongelukt in 2011 tijdens de Ronde van Italië. Iljo Keisse en Bert De Backer zitten nog in de wielerwereld. Voor Kurt Hovelijnck is er na een zware valpartij in 2013 een einde gekomen aan zijn wielercarrière.

Op basis van dit boek maakt Lieven Van Gils een zesdelige documentairereeks, waarin familieleden, vrienden en kennissen van de vijf wielrenners aan het woord komen. "De val" heeft naar eigen zeggen een grote indruk gemaakt op de presentator. In zijn talkshow "Van Gils & gasten" nodigde Van Gils schrijver Matthias M.R. Declercq en wielrenner Iljo Keisse al uit voor een gesprek over het boek. "Toen had ik amper 12 minuten om hen te interviewen, nu mogen we zes afleveringen maken. Dat is voor mij een ongekende luxe. Want als je tijd krijgt, kan je doordringen tot de kern", aldus Van Gils.

Wanneer de reeks zal worden uitgezonden op Canvas, is nog niet bekend. Enkele maanden geleden was Van Gils achter de schermen al betrokken bij de docureeks "VDB. Ik ben God niet", een reeks over wielrenner Frank Vandenbroucke voor Canvas.