Wat na Turkse aanval op Syrië? "Koerden zijn geen partij, maar wat als ze steun zoeken bij Iran of Rusland?"

Turkije heeft de aanval op Syrië ingezet, zo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd via Twitter. Wat betekent dit precies en wat zijn de gevolgen? "De Koerden in het noordoosten van Syrië hebben geen schijn van kans tegen het geavanceerde Turkse leger. De grote vraag is nu hoe de Koerden zullen reageren. Als ze hulp zouden vragen aan Iran of aan Syrië of aan Rusland. Dan zit je met een heel ander verhaal", legt Jens Franssen uit in VRT NWS LIVE.