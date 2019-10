Ludo Abicht over schietpartij aan Duitse synagoge: "Dader wou eerst synagoge binnenstormen en daarna beschoot hij een Turks restaurant"

Volgens kenner van het jodendom in Europa Ludo Abicht zou een 27-jarige neonazi niet toevallig vandaag de synagoge van Halle in Duitsland beschoten hebben. "Het is vandaag Jom Kipoer, de belangrijkste joodse feestdag. Het is de grote verzoendag tussen God en de joden. Op dat moment zijn alle gelovige joden verzameld in de synagoge. Blijkbaar was de synagoge in Halle goed beschermd, want ze hebben de man buiten kunnen houden. Merkwaardig dat die dader daarna op een Turks restaurant geschoten heeft. Die man is duidelijk tegen de vreemdelingen", aldus Ludo Abicht in "De afspraak".