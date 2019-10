Miljoenen inwoners van Californië preventief zonder stroom gezet, overheid wil natuurbranden voorkomen

Er wordt vandaag harde wind verwacht in Californië. Als er bomen omwaaien op de kabels, dan zou dat vonken kunnen doen ontstaan die bosbranden veroorzaken. Dat is in het verleden al verschillende keren gebeurd, met soms verwoestende gevolgen.

Daarom zal het elektriciteitsbedrijf PG&E bij 800.000 klanten in het noorden en het centrum van de staat de stroom uitschakelen. In het zuiden zouden nog eens ruim 100.000 huizen zonder stroom kunnen vallen. De onderbreking zou meerdere dagen kunnen duren.

Natuurbranden zijn in Californië een jaarlijks terugkerend probleem. Twee jaar geleden, in 2017, vielen daarbij 44 doden. En vorig jaar woedden de grootste branden ooit in de staat, toen ging meer dan 1.800 vierkante kilometer in de vlammen op.