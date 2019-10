Mini Europa vraagt sloopvergunning aan, maar hoopt op oplossing op lange termijn: "We bereiden ons voor op het ergste"

Of het park effectief deel blijft uitmaken van de nieuwe plannen van het Neo-project weten we pas begin 2020. De huidige verlenging van de stad Brussel loopt af eind volgend jaar. "Als tegen dan alles moet gesloopt zijn, moet het park al na komende zomer dicht en dan wordt het kort dag om een sloopvergunning aan te vragen", legt de uitbater uit. Daarom dus dat die sloopvergunning nu al is aangevraagd. Hij ontkent dat hij daarmee de stad onder druk probeert te zetten.



De lopende verlenging loopt af eind volgend jaar. "Die tijdelijke verlengingen zijn nu al twaalf jaar bezig", zegt Meeùs. Een nieuwe verlenging van twee jaar ziet hij niet zitten. In dat geval zoekt hij een andere oplossing zoals een andere locatie of zelfs een andere stad. "We willen graag dat de stad en het gewest eindelijk een langetermijnvisie ontwikkelen. Ze willen wel ondernemers naar Brussel lokken, maar eens we hier zijn bieden ze geen enkel perspectief."