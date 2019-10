De Crem na Turkse aanval: "Franse en Britse soldaten kunnen ontsnapping IS-strijders uit Koerdische kampen voorkomen"

"We zijn ervan overtuigd dat de IS-strijders in de regio berecht moeten worden. Dat moet gebeuren in Irak. Strafrecht is territoriaal. Waar de misdaden gepleegd worden, daar moeten de misdadigers worden bestraft. We zullen ervoor zorgen dat dit snel gaat gebeuren. We moeten daar een speciale rechtbank oprichten. Dat wil de publieke opinie ook."

"Het voorstel om speciale rechtbanken ter plaatse op te richten is al verschillende keren gedaan. Het zal geld kosten om rechtbanken en gevangenissen te bouwen. Maar we willen dat er iets gebeurt. Dat is een belangrijke rol voor Europa die we moeten spelen. Er moet berechtiging komen en we mogen niet overgaan tot straffeloosheid", besluit De Crem.

Bekijk het gesprek met Pieter De Crem uit "Terzake" hier: