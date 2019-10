Wat nu met de gevangen Belgische IS-strijders in Syrië, nu Turkije de aanval heeft ingezet?

Er zitten nog zo'n 12.000 IS-strijders in gevangenschap in Koerdische kampen in het noorden van Syrië. Volgens OCAD, het Belgische overheidsorgaan dat de terreurdreiging analyseert, zitten daar 52 Belgen bij. Hun lot is een heet politiek hangijzer, en weinig politici durven te zeggen dat ze hier berecht moeten worden. Zij wijzen op een gebrek aan diplomatieke banden met de regio en het risico van een terughaalmissie in oorlogsgebied.