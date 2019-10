Nobelprijs voor Scheikunde bekroont lithiumionbatterijen

Hij begon supergeleiders -stoffen die zeer goed elektriciteit geleiden - te onderzoeken en ontdekt een extreem energie-rijk materiaal. Dat gebruikte hij om een vernieuwende kathode - een negatieve elektrode - te creëren in een lithiumbatterij. De kathode was gemaakt van titaniumdisulfide, dat op moleculair niveau gaatjes heeft, die lithiumionen - positief geladen atomen - kunnen 'huisvesten', wat intercalatie genoemd wordt.

De anode - de positieve elektrode - van de batterij was gemaakt uit metalisch lithium, dat een sterke neiging heeft om elektronen vrij te geven. Het resultaat was een batterij met een groot vermogen, net meer dan twee volt. Metalisch lithium is evenwel een zeer reactief materiaal - het reageert onder meer met water - en de batterij was te explosief om praktisch te kunnen gebruiken.

John Goodenough - overigens de oudste Nobelprijslaureaat ooit, hij werd in 1922 geboren in Jena in Duitsland - voorspelde dat de kathode zelfs nog een groter vermogen zou kunnen hebben als ze gemaakt zou zijn uit een metaaloxide in plaats van een metaalsulfide. Na een systematische zoektocht toonde hij in 1980 aan dat kobaltoxide met geïntercaleerde lithiumionen tot vier volt kan produceren. Met die belangrijke doorbraak creëerde hij de juiste voorwaarden om tot een veel krachtigere en bruikbare batterij te komen.

Met de kathode van Goodenough als basis creëerde Akira Yoshino in 1985 ten slotte de eerste commercieel leefbare lithiumionbatterij. In de plaats van het reactieve lithium in de anode gebruikte hij petroleumcoke, een koolstofrijk materiaal dat, net zoals het kobaltoxide van de anode, lithiumionen kan intercaleren.

Het resultaat was een lichte, duurzame batterij die honderden keren kon worden opgeladen voor haar prestaties slechter werden. Het voordeel van litiumionaccu's is dat ze niet gebaseerd zijn op chemische reacties die de elektronen afbreken, maar op litiumionen die over en weer stromen tussen de anode en de kathode.

Lithiumionbatterijen hebben ons leven radicaal veranderd sinds ze in 1991 voor het eerst op de markt kwamen. Ze hebben de basis gelegd voor een draadloze samenleving zonder fossiele brandstoffen en zijn een zeer grote weldaad voor de mensheid, aldus de Zweedse Academie.