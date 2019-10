"Nobelprijslaureaten Scheikunde ontwikkelden de krachtigste batterij ter wereld, een weldaad voor de mensheid"

Berzelius vernoemde het nieuwe element naar het Griekse woord voor steen, lithos. Ondanks die zware naam is het het lichtste metaal en zelfs de lichtste vaste stof ter wereld. Wat maar gelukkig is ook, want het is de reden waarom we bijna niet voelen dat we onze smartphone bij ons hebben.

Om helemaal juist te zijn, de Zweedse scheikundigen vonden niet echt puur metallisch lithium maar lithiumionen in de vorm van een zout. Puur lithium heeft al veel brandalarmen doen afgaan, niet in het minst in het verhaal waar het hier over gaat. Het is een onstabiel, erg reactief element dat in olie bewaard moet worden om te beletten dat het reageert met de lucht.

De zwakte van lithium, zijn reactiviteit, is ook zijn sterkte. Het feit dat het erg graag af wil van het elektron op zijn buitenste schil, betekent namelijk dat het erg geschikt is voor batterijen. Voor het begin van het verhaal van de lithiumionbatterij moeten we nu eerst 50 jaar terug in de tijd.