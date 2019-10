Onbekende homoseksuele verhalen van Marcel Proust uitgegeven

De Franse uitgeverij Editions de Fallois had in augustus de publicatie aangekondigd van enkele onlangs opgedoken verhalen van Marcel Proust. De bundel "Le Mysterieux Correspondant et autres nouvelles inedites" bevat verhalen en schetsen van de beroemde Franse auteur. Proust (1871-1922) had de verhalen achtergehouden omdat ze onder meer over homoseksualiteit handelen. Hij wilde zijn tijdgenoten niet choqueren. Op het einde van zijn carrière had hij daar minder remmingen over.