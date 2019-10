Ontbossing en oneerlijke prijzen zijn twee kanten van dezelfde medaille

Vorig jaar zette België een eerste belangrijke stap richting duurzaamheid in de cacaosector met de lancering van "Beyond Chocolate": een engagement van alle Belgische chocolademakers, supermarkten, de overheid, universiteiten en ngo’s om ervoor te zorgen dat alle cacao in Belgische chocolade tegen 2030 ontbossingsvrij is en dat de boeren een leefbaar inkomen verdienen. In het geval van de Ivoriaanse cacaoboeren wil dat zeggen dat zijn of haar inkomen moet verdrievoudigen. (Ook de koffiesector zou met zo’n initiatief gebaat zijn.)

Meer autonomie en macht voor de boer, inkomensdiversificatie, productiviteitsverhoging en … eerlijke prijzen. Schoorvoetend erkennen bedrijven dat je niet over duurzaamheid kan spreken zolang je de boeren geen eerlijke (minimum)prijs betaalt. Maar een hogere prijs betalen is dan weer in strijd met het heersende businessmodel.