Een mannenzaak die dicht bij het leven van alledag staat: dit leren de Nobelprijzen ons dit jaar

"Qua genderevenwicht is er nog werk aan de winkel. Er zijn al 600 Nobelprijzen uitgereikt, maar slechts 51 vrouwen kregen de onderscheiding. Enkel Marie Curie won de prijs twee keer", zegt Koen Wauters in "De wereld vandaag".

Dat heeft volgens Koen Wauters te maken met een andere tendens. "De winnaars worden steeds ouder. Een van de mannen die mee de lithiumionbatterij heeft ontwikkeld ,is 97, officieel de oudste winnaar. Het eerste onderzoek naar die batterijen dateert ook van de jaren 70, toen was er nog een glazen plafond voor vrouwen in de wetenschap. Daar dragen we nog altijd de gevolgen van. Tegelijk zijn er ook vrouwen van wie al enkele jaren gezegd wordt dat ze een Nobelprijs verdienen."

Het gaat onder anderen om Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna. "Tien jaar geleden hebben ze een hele nieuwe techniek ontwikkeld om genetisch materiaal (DNA) te wijzigen. Die techniek heet CRISPR. De ontdekking is een wetenschappelijke revolutie. Die twee vrouwen verdienen de Nobelprijs Geneeskunde of Chemie.

Koen Wauters ziet wel een verklaring voor het feit dat Charpentier en Doudna nog niet gelauwerd zijn. "Genetisch wijzigen is omstreden. In China heeft vorig jaar een wetenschappers embryo's genetisch gewijzigd met CRISPR. Daar zijn kinderen uit geboren. Dat is in Europa of de VS ethisch totaal onaanvaardbaar. Het Nobelprijscomité heeft volgens mij wat schrik om die techniek te bekronen."