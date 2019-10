Slaapkliniek UZA ziet wachtlijsten opnieuw stijgen

"Volgens de strikte definitie heb je een slaapprobleem als je drie maanden lang, drie nachten per week slecht slaapt én daar ook overdag klachten van ondervindt", zegt prof. Johan Verbraecken van het UZA in 'Start Je Dag'. Eén op de tien mensen valt onder die strenge interpretatie maar de problematiek van slaapproblemen is eigenlijk groter. "Als je het de man in de straat zou vragen, zegt bijna aan één op de drie niet goed te slapen." Een problematiek met hele grote gevolgen. "Als je te weinig slaapt word je lusteloos en krijg je sneller sombere gedachten. Je leeft als het ware op automatische piloot. Alles gaat trager en je maakt meer fouten bijvoorbeeld op je werk. De impact op de levenskwaliteit is gigantisch."

Maanden op wachtlijst

Canvas start vanavond met een nieuwe reeks van Annick Ruyts 'De Slapelozen' waarin bekende en minder bekende mensen praten over hun slaapproblemen. "Het kan enorm helpen als bv's als het ware uit de kast komen met hun slaapprobleem. Op die manier zullen nog meer mensen de stap naar hulpverlening zetten." Wie zich wil laten helpen in de slaapkliniek van het UZA moet wel even wachten. "Vorig jaar kon je na een maand bij ons terecht. Nu hebben we een wachtlijst van vier maanden", zegt Verbraecken. Hij ziet een aantal redenen voor die stijging. "Artsen verwijzen vlotter door naar slaapklinieken over het hele land. Wij zijn een van de grootste centra met het meeste bedden. Als kleinere slaapklinieken vol zitten, verwijzen ze naar ons door. Ook daar zijn wachtlijsten van een half jaar tot 9 maanden. Al blijft het belangrijk dat we benadrukken dat voor veel mensen een oplossing voor hun slapprobleem echt mogelijk is."

'Ga iets saais doen'

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Zijn er gouden tips om een slaapprobleem te vermijden? "De basis is vrij logisch. Bouw regelmaat in in je dagindeling. Blijf 's morgens niet te lang in je bed liggen. Beweeg voldoende en ga naar buiten. Dat is belangrijk voor de blootstelling aan daglicht. Vermijd het drinken van te veel alcohol en uiteraard koffie", zegt Verbraecken op Radio 2 Antwerpen. "Het laatste halfuur voor je gaat slapen moet je volledig ontspannen en blauw licht van computerschermen en smartphones mijden. Mails van je werk lezen tot in het bed is de grootste kwaal van deze tijd." Tot slot heeft Verbraecken nog een tip voor wie maar blijft woelen. "Merk je na 20 minuten dat je de slaap niet kan vatten? Kom uit je bed, verlaat je slaapkamer en ga iets saais doen zodat je brein opnieuw rustig kan worden."