Sluikstort aan Dampoort Gent: al meer dan 500 meldingen dit jaar

De Dendermondsesteenweg in Gent blijft een geliefkoosd doelwit voor sluikstorters. Sinds het begin van 2019 zijn al 500 meldingen gemaakt van sluikstort. Soms worden volledige inboedels langs de weg geplaatst. "Zo kan het niet meer verder, dit is echt erg", zegt schepen Van Braeckevelt (Groen).

"Gent is een vuile stad"

Monique woont al 20 jaar langs de Dendermondsesteenweg, de maat is vol: "Ik zie vaak mensen met zakken vol vuilnis en dan smijten ze het langs de kant. Ik woon hier echt niet meer graag, ik ga zelfs verhuizen. De mensen kunnen het niet meer proper houden, 't is echt een vuile stad geworden".

Ook Martine heeft er geen goed oog op: "Vroeger was het hier een mooie steenweg, maar nu is alles veranderd. Mensen schamen zich niet meer om het vuilnis gewoon op straat te gooien. Het is dweilen met de kraan open."

Emrah Kizilkilinc heeft een winkel langs de steenweg: "'s Nachts smijten ze van alles voor mijn deur en dat is aan het verslechteren. Als mijn container buitenstaat voor de ophaling, komen mensen hier gewoon vuilnis bijgooien. Er stond eens een zetel voor mijn deur, dat gaat toch niet"

Hardnekkig probleem

500 meldingen op 9 maanden tijd is heel wat. Schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt: "We moeten met alle mogelijke middelen de sluikstorters vatten. Het is al heel positief dat mensen het sluikstorten melden en zich niet neerleggen bij het vuil in de straat." Het blijft moeilijk om het probleem op te lossen maar de beste manier is nog steeds vermijden, zegt schepen Van Braeckevelt: "Het komt er natuurlijk niet vanzelf, vermijden is de eerste stap. Maar we grijpen zeker ook in."

Moeilijk te stoppen

Er zijn al heel wat stappen ondernomen, er is een gemeenschapswacht, de politie patrouilleert vaak in de Dendermondsesteenweg maar er komt ook cameracontrole: "We zullen daar meer op inzetten maar het is geen garantie om daders te vatten. Soms is er sluikstort maar is er niets te zien op camera of soms kun je de daders niet herkennen. We proberen echt wel alle middelen te gebruiken zodat mensen in een propere buurt kunnen leven en zodat de sluikstorters gevat kunnen worden."

Uit kwade wil

Schepen Van Braeckevelt ziet geen reden om te sluikstorten: "Degenen die het doen weten dat het strafbaar is. Onze recyclageparken zijn heel laagdrempelig, grofvuil kan opgehaald worden aan huis, er is dus geen enkele reden om te sluikstorten. Bij sommige sluikstorters is het door onwetendheid, maar bij sommigen is het echt kwade wil."