Te koop voor 20 miljoen euro: Argenteuil, het kasteel van koning Leopold III en Lilian Baels

Journalist en royaltywatcher Kathy Pauwels mocht destijds als een van de weinige journalisten het kasteel bezoeken nadat het in private handen was gekomen. “Het stond op mijn bucketlist. Het was een ware openbaring”, zo vertelt ze in “De wereld vandaag" op Radio 1.

“Vooral omdat ik het kasteel enkel kende van foto’s in erbarmelijke en verwaarloosde toestand, helemaal overwoekerd door blauwe regen. Het meest magische is de overgang van het Zoniënwoud naar de lange oprijlaan van het domein van 140 hectare. Daar zie je meteen het insigne “L&L”, Leopold en Lilian in elkaar verstrengeld."

"Meteen zie je ook de sjiekste wagens, een golfterrein en de bekende hertenstandbeelden. Lilian Baels was gek op beelden van herten. Het zwembad dat alle glorie had verloren, is vernieuwd. Het moet een enorm werk geweest zijn om het kasteel op te kalefateren. Ik heb zelfs mogen eten uit servies met het L&L-insigne. Talrijke memorabilia van het paar stonden er nog steeds. Zelfs het bureau van Leopold III.”