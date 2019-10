Telenet stopt met analoge tv

Is uw tv ouder dan 9 jaar? Dan moet u overstappen op het digitale tv-aanbod van Telenet (of van de concurrenten Proximus, Orange en Scarlet). Bij Telenet kunt u 1 jaar gratis een digicorder of digibox huren. Zodra dat jaar afgelopen is, zult u meer moeten betalen om tv te kunnen kijken: 27,65 euro (kabelabonnement + huur digicorder) in plaats van 18,16 euro voor kabelabonnement. U kunt ook een digicorder of digibox kopen met een korting. U betaalt dan eenmalig 84 euro voor een digibox of 214 euro voor een digicorder.