Wat als CD&V nu eens voluit zou zeggen: "Ja, wij zijn een christelijke partij, et alors?"

De existentiële crisis in de Volksunie is begonnen in de jaren negentig, toen de partij onder de tien procent zakte. Logisch, zeiden commentatoren, want de Volksunie heeft 95% van haar doelstellingen verwezenlijkt. De partij is het slachtoffer van haar eigen succes. Want België is nu officieel een federale staat, en dus is een communautaire partij overbodig geworden.