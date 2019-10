Turkse leger start grondoffensief tegen Syrische Koerden na bombardementen

Dat er een offensief aan de gang is, is bevestigd uit verschillende andere bronnen. CNN Türk, het Turkse filiaal van de Amerikaanse nieuwszender, maakt melding van grote explosies in Ras al-Ain en meer westelijk in Tal Abyad, twee stadjes op de Turks-Syrische grens. Er worden ook luchtaanvallen gemeld in plaatsen op 50 kilometer van de grens.

De "Syrian Democratic Forces" (SDF), een militie waar zowel Koerden als Arabieren deel van uitmaken, maar ook humanitaire organisaties bevestigen intussen dat er lucht- en artilleriebombardementen zijn op Noordoost-Syrië. Volgens de Koerden zijn er ook burgerdoelen bestookt en is er paniek uitgebroken bij de bevolking. Er zouden zeker twee burgerdoden zijn gevallen.

Er zou ook worden teruggeschoten. Het Turkse persagentschap Anadolu meldt dat zes raketten zijn afgevuurd vanuit Syrisch-Koerdistan en terecht zijn gekomen in het centrum van de Turkse grensstad Nusaybin. Er is niets bekend over eventuele slachtoffers in Turkije zelf.

De Turkse inval in Syrië komt niet onverwacht nadat VS-president Donald Trump eerder deze week had aangekondigd dat hij de Amerikaanse troepen uit de grenszone had teruggetrokken. Dat leidde tot heel wat kritiek ook bij Republikeinse politici in Washington omdat zo de rode loper leek uitgerold voor een Turkse aanval op de Koerden. Het was net die door de Koerden geleide SDF-strijdmacht die de voorbije jaren de terreurgroep IS in het oosten van Syrië heeft verslagen. (Lees verder onder de kaart).