Twee doden bij schietpartij nabij een joodse synagoge in het oosten van Duitsland, vermoedelijke dader opgepakt

Inmiddels is bekendgemaakt dat er ook geschoten is in Landsberg, een stadje 15 kilometer ten noordoosten van Halle. Volgens de burgemeester van Landsberg probeerden de vermoedelijke daders een auto te kapen in zijn stad. Ze zouden daarmee weggereden zijn op de autosnelweg in de richting van München. Ook Landsberg is intussen afgezet door de politie.

Het blijft dus gissen naar de motieven. Mogelijk was de aanslag gericht tegen joden die Jom Kipoer wilden vieren, maar er is dus ook een kebabrestaurant beschoten. Omdat het er op lijkt alsof joden het mikpunt waren, gaan vermoedens in de richting van extreemrechtse groepen die nogal sterk staan in het oosten van Duitsland. Volgens de laatste berichten zou de dader een 27-jarige neonazi zijn.

Op Twitter circuleren foto's en een video waarin een schietende man te zien is, gekleed in een kaki-uniform en met een helm. Deze vermoedelijke dader heeft ook zelf een filmpje opgenomen en via het internet verspreid waarin hij een extreemrechtse boodschap verkondigt en waarin hij zijn daden filmt.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer meldt dat volgens de huidige informatie om een antisemitische aanslag zou gaan. In zijn mededeling staat ook dat de Duitse justitie vermoedt dat het om een aanslag van extreemrechts zou gaan.