Verdachte opgepakt voor bommelding Vlaams Parlement

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bommelding gisteren in het Vlaams Parlement. De man is door de lokale politie van Gent opgepakt voor verhoor. "Op basis van de telefoonoproep kon een verdachte gelokaliseerd worden," zegt Annelies Verstraete van het parket van Oost-Vlaanderen. "Het onderzoek is volop lopende."