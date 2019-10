De VS weigert visa aan Chinezen die betrokken zijn bij de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid

Dat is nu niet anders en de voorbije decennia heeft China massaal etnische (Han)-Chinezen naar Xinjiang gestuurd die daar nu 40 procent van de bevolking uitmaken (tegenover 46 procent voor de Oeigoeren) en een aantal steden zijn zo goed als volledig "Chinees". Daarnaast houdt China een grote macht aan militairen en andere ordetroepen in Xinjiang.

De lokale bevolking protesteert al jaren, zowel geweldloos als met terreuraanslagen, maar dat heeft geleid tot nog meer repressie. Meer recent probeert China de lokale cultuur en erfgoed weg te vagen zoals door het afbreken van het historische centrum van oude oasesteden als Kashgar. Ook moskeeën worden daarvan het slachtoffer.

Die campagne wordt de laatste steeds dwingender. Er zouden een miljoen moslims -vooral Oeigoeren- in "heropvoedingskampen" zitten, de islam en islamonderwijs worden zwaar onderdrukt en er is een streng systeem van elektronische bewaking ingevoerd waardoor mensen zo goed als volledig in het oog worden gehouden. Opvallend is dat veel landen met een islamitische meerderheid -op een paar uitzonderingen zoals Turkije en Maleisië- daar weinig kritiek op hebben. De Pakistaanse premier Imran Khan was zo pas nog te gast in Peking en kwam daar vooral economische steun vragen.