Verschillende Belgische tv-programma's maken kans op Prix Europa

In de categorie televisie lopende zaken is de "Pano"-reportage over de uiterst rechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden genomineerd. Ook het RTBF-magazine "Question à la une" maakt hier kans met een reportage over kunstgrasvelden.

De "Pano"-uitzending over humanitaire visa en de Canvas-programma's "Kinderen van de Kolonie" en "Terug naar Rwanda" kunnen een Iris-prijs winnen. Dat is een prijs voor tv-programma's die de diverse Europese samenleving in beeld brengen en bijdragen aan wederzijds begrip tussen culturen. In de categorie tv-documentaires is "Ma Rue, couche-toi là" van het Waalse productiehuis Triangle 7 genomineerd.

Het Klara-programma "Misia" maakt kans op de prijs voor radio muziekprogramma. Voormalige VRT-radiomaker Eva Moeraert is genomineerd in de categorie radio documentaires met haar podcast "Waarom", die ze voor de Nederlandse omroep VPRO maakte. Ze neemt het onder meer op tegen "Courage, Fuyons!" van het Brusselse productiehuis Alter Ego films.

Vorig jaar viel de Eén-reeks "Gevoel voor tumor" in de prijzen. Ze ging aan de haal met de titel beste Europese televisieserie.

Hier vindt u een overzicht van alle nominaties.