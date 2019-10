Voor het eerst in 20 jaar weer fietsoversteek over station Leuven

De fietsbrug vormt de verbinding tussen Leuven en deelgemeente Kessel-Lo, aan de achterkant van het station. "We zijn heel blij dat we na al die jaren de fietsspiraal eindelijk kunnen openen. Voor het eerst in bijna 20 jaar komt er daardoor opnieuw een fietsoversteek over het station van Leuven", aldus schepen voor Mobiliteit David Dessers (Groen).

"Op de Martelarenlaan kan je de fietsbrug nemen die over de sporen loopt. Voetgangers kunnen daar ook de lift naar de perrons nemen. Die brug sluit dan aan op de spiraal zodat je uiteindelijk op het Martelarenplein voor het station uitkomt. Dat zal een populaire fietsroute worden voor de Leuvenaars."

Constructiefout en faillissement

De bouw van de fietsspiraal heeft veel voeten in de aarde gehad. Toen een eerste deel van de constructie uit Polen aankwam, bleek er een constructiefout in te zitten. Daardoor liep het project meteen verschillende maanden vertraging op.

Nadat uiteindelijk de hele spiraal geïnstalleerd was, ging de aannemer failliet die enkel nog de overbrugging moest maken tussen de brug over het station en de spiraal. Alweer liep het project maanden vertraging op, maar nu is het dus eindelijk zover.

De spiraal zal een hoogteverschil van bijna 6 meter overbruggen en moet het makkelijker maken om met de fiets van Leuven naar Kessel-Lo te rijden. Ook aan de esplanade voor het stadskantoor kan je de fietsspiraal op- of afrijden. "Vanaf vrijdag is het ook voor het eerst toegelaten om op die esplanade te fietsen", aldus Dessers.