Welke klachten krijgt de nieuwsombudsman over cookies bij VRT NWS?

Aanbevelingscookies en reclamecookies zijn cookies die bijhouden wat u allemaal bekijkt. Ze volgen dus eigenlijk uw surfgedrag en op basis daarvan krijgt u aanbevelingen om nog andere artikels te lezen. En u krijgt reclame te zien op uw maat. Bent u eerder voetbal of eerder hiphop? De cookies weten dat en passen suggesties en advertenties daaraan aan.

Dat “VRT NWS” u suggesties doet voor andere artikels is duidelijk, maar op de site “VRT NWS” staan natuurlijk geen advertenties. Die cookies leveren wel reclame op maat wanneer u andere VRT websites bezoekt : MNM of Sporza, àls u dat hebt toegelaten natuurlijk. Als u dat niet hebt gedaan, krijgt u daar gewoon reclame te zien die niet toegespitst is op uw interesses.

Advertenties op maat zijn interessant voor een adverteerder. Bij de privacyvoorwaarden wordt u meteen ook gemeld dat VRT ongeveer een derde van zijn inkomsten uit reclame haalt. De directie zal u er meteen op wijzen dat VRT wel moet mikken op reclame : de overheidsdotatie van VRT ligt in Vlaanderen per inwoner veel lager dan in andere West-Europese landen.

Ok, VRT heeft reclame nodig. Maar weten ze in Amerika dan ook wat ik allemaal bekijk ? Daar had ik niet eens klachten voor nodig, dat vroeg ik mezelf eerlijk gezegd ook af. Heel wat andere websites geven wel degelijk cookies door aan de meestal Amerikaanse internetgiganten, die de informatie ook samenvoegen met wat ze op andere sites “oogsten”. Op die manier hebben internetgiganten een veel completer beeld van u dan u misschien denkt.

Maar dat gebeurt niet met de VRT cookies, zegt GDPR manager Erwin Maussen. Aanbevelingscookies komen alleen terecht bij VRT en worden niet doorgegeven aan het bedrijf dat de software voor de website ontwikkelt. Dat is contractueel zo vastgelegd. Reclamecookies worden ook gebruikt door Pebble Media dat de advertenties op de VRT websites verkoopt.