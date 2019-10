"Zo’n dier verwacht je toch niet in een kapperszaak in New York"

Eigenares-kapster Jenisse Heredia op nieuwswebsites New York Times en CBS New York: "Toen ik het geluid van gebroken glas hoorde, dacht ik eerst dat een auto door het venster gereden was. Maar dan zag ik een gigantisch hert in mijn richting glijden. Zo groot dat dat dier was. Ik raakte helemaal in paniek."

"Het dier belandde ook in de ruimte waar het personeel zijn lunchpauzes houdt. Daarna keerde hij zich om en vluchtte door de glazen deur in te beuken naar buiten. Intussen had hij alles wat hij tegengekomen was op de grond doen belanden. Je zag ook dat het dier op verschillende plaatsen bloedde."

"Verschillende klanten trilden van de schrik. Ik denk dat niemand ooit gedacht had dat zoiets hier in een kapsalon zou kunnen gebeuren. Ik had zelfs nog nooit een hert van zo dichtbij gezien hier." Na het voorval viel het hert nergens meer te bespeuren.

De bewakingscamera kon het opmerkelijke bezoek op beeld vastleggen, beelden die momenteel viraal gaan: