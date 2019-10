1.000 Belgische artsen waarschuwen in open brief voor gevolgen van klimaatopwarming

"Als we niets doen, zal er een tsunami van gezondheidsproblemen op ons afkomen." Aan het woord is Piet Hoebeke, uroloog en decaan van de faculteit Geneeskunde van het UZ Gent. Hij is één van de meer dan 1.000 Belgische artsen die de open brief ondertekend hebben. Daarin waarschuwen ze uitdrukkelijk voor de effecten van de klimaatopwarming en milieuvervuiling op onze gezondheid.

"We zien die nadelige effecten nu al", zegt Lucie Blondé, één van de initiatiefnemers van de open brief en zelf huisarts. "Deze zomer zijn er meer dan 700 mensen méér gestorven dan verwacht door de hitte. In België worden ook al heel wat mensen ziek of sterven aan ademhalingsziektes zoals astma en COPD (chronische obstructieve longziekte, red.) die te maken hebben met de luchtvervuiling. Daarom proberen we met de brief een zekere hoogdringendheid aan te tonen."