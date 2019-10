"35.000 ton munitie voor Belgische kust ruimen is mogelijk, maar wat gaat dat kosten en wat zijn de risico's?"

"We weten niet in welke staat de 35.000 ton munitie is die op de zandbank De Paardenmarkt voor de Belgische kust ligt. De enige keer dat de munitie blootgelegd is, is met de uitbouw van de haven van Zeebrugge eind de jaren 70. Toen zijn die granaten uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt. Men heeft er naar gekeken en de granaten waren toen in vrij goede conditie. Er was nog geen sprake van corrosie, maar dat is intussen ook al meer dan dertig jaar geleden", zegt Patrick Roose van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

Volgens Roose is het zeker haalbaar om de granaten uit de zee te halen. "De vraag is wat het gaat kosten en wat zijn de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het is te vroeg om daar uitsluitsel over te geven. Vanmiddag is er gepraat over een proefberging. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid. Die proefberging moet inzicht brengen over hoe en onder welke randvoorwaarden de berging zou kunnen plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat het alleen maar kan overwogen worden als het risico voor mens en milieu nagenoeg onbestaande is. De proefberging gaat om een heel klein deel van de munitie die in de zee ligt."