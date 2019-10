Stormloop op vastgoed: 40 procent meer verkopen sinds afschaffing woonbonus is aangekondigd

De aankondiging dat de Vlaamse regering de woonbonus gaat schrappen, zorgt voor een forse stijging in de verkoop van vastgoed. Sinds de beslissing van de regering, zijn die verkopen met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. "Erg uitzonderlijk", zegt Bart Van Opstal van de Federatie van het Notariaat, "al verwachten we dat deze stijging van korte duur zal zijn."