Bart Schols over psychische problemen: "Harder gehuild om wat vrienden voor mij gedaan hebben dan om eigen miserie"

"Ik werd overspoeld door angsten. Ik had al eerder mentale problemen gehad, maar tot dan toe had ik de draagkracht om te blijven functioneren. Maar toen was het ineens gedaan. De angsten die ik toen voelde had ik nog nooit meegemaakt. Gelukkig zat ik dan net bij mijn beste vriend in Gent. Ik zei: rij met mij naar spoed, want dit hou ik niet meer. Je komt onder een bepaalde grens terecht, en dan is het uit met functioneren."



"Ik ben dan bij verschillende vrienden opgevangen. Dat is toch een speciale dimensie van vriendschap. Mensen die effectief zeggen: Je pakt NU je boeltje, je maakt dat je hier bent, en ik laat je niet meer los tot het weer een beetje gaat. Daar zal ik hen altijd enorm dankbaar voor zijn. Je moet het maar doen: zelf een gezin hebben, en dan iemand in huis halen die er zwaar onderdoor zit. Zeggen: ik ga voor jou zorgen, want dat zou jij voor mij ook doen. Ik heb dààr vaker om moeten huilen dan om mijn miserie zelf. Omdat dit mij zo geraakt heeft. Er is nog een groot verschil tussen laat weten wat ik kan doen en zeggen kom af, pak je boeltje, ik ga nu voor jou zorgen.

"Die eerste weken, dat was de hel. Op een bepaald moment zei een goeie vriend die mij opving - mijn oud-stagebegeleider toen ik psychologie studeerde- dit is een depressie . Dat komt binnen. Naar series op Netflix kijken was het enige waar ik nog enige vorm van plezier aan kon beleven. Ik kon nergens nog iets uithalen. Ik had geen zin meer om uit de zetel te komen, zelfs niet om een douche te nemen. Dan is het wel belangrijk dat je in een veilige cocon zit."