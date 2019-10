Jan Jambon (N-VA) op begrotingsdebat: "Natuurlijk had het meer moeten zijn, maar wilden geen schulden bij creëren"

SP.A-fractieleider Conner Rousseau richtte zijn pijlen op regeringspartij CD&V, zeker wat betreft de investeringen in zorg en welzijn. De belofte om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg aan te pakken noemde de socialist "een blinde belofte". "Met de 270 miljoen euro extra pis je niet ver. Ik wens u heel veel succes om over 5 jaar aan de boze Vlaming te zeggen dat na 20 jaar CD&V op welzijn de zorgcrisis alleen maar groter zal geworden zijn."



Jos D'Haese van PVDA had het onder meer over het openbaar vervoer. "Voor een sociaal klimaatbeleid zijn echte investeringen in openbaar vervoer cruciaal. En wat trekt deze regering uit? 15 miljoen voor De Lijn. Dat is lachwekkend. Je moet eens een bus of een tram nemen. Dan zie je wat het effect is van de besparingen van de afgelopen 10 jaar. Jullie doen er nog een schepje bovenop. De mensen op straat lachen daar niet mee."