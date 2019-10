Boeing en Porsche gaan samenwerken aan elektrische vliegtuigen

De Duitse autobouwer Porsche en de Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing hebben een samenwerkingsakkoord gesloten om in de toekomst elektrische vliegtuigen te ontwikkelen.

"We brengen de sterktes van twee wereldwijd leidende ondernemingen samen, om actief te worden in een potentieel belangrijk marktsegment van de toekomst", aldus Detlev von Platen, verkoopdirecteur bij Porsche.

In het project zullen experten van beide ondernemingen en diverse dochterbedrijven samenwerken. De sportwagenbouwer is niet alleen in zijn zoektocht naar nieuwe mobiliteitsconcepten. Bij Volocopter bijvoorbeeld, dat al testvluchten uitvoert in verschillende grootsteden, is ook concurrent Daimler (moederbedrijf van autobouwer Mercedes) aan boord.