Bommelding Vlaams Parlement blijkt misverstand: "Nooit sprake van enige dreiging"

De commissievergadering over de Vlaamse begroting werd dinsdag geschorst na een bommelding. Homans zei gisteren in "De ochtend" op Radio 1 dat het ging om een "serieus telefoontje en geen grappenmaker." Ze linkte de vermeende bommelding toen aan een Koerdisch evenement later die dag in het parlement. "Zowel de Brusselse politie als de militaire politie van het Vlaams Parlement hebben met mij en de veiligheidsdiensten overlegd dat we het risico niet konden nemen", klonk het.

Het Vlaams Parlement werd volledig ontruimd, zodat de politie de ruimtes kon controleren met een explosievenhond.