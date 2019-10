Cipiers in jeugdgevangenis van Tongeren staken

De toekomst van de Vlaamse cipiers in de jeugdgevangenis is erg onzeker. Enkele maanden geleden raakte bekend dat de gevangenis van Tongeren dicht gaat. Mogelijk kunnen de cipiers daarna aan de slag in de jeugdgevangenis van Beveren in de provincie Oost-Vlaanderen, maar dat is 120 km verder weg. Of de cipiers zouden op termijn in de nieuwe gevangenis van Leopoldsburg aan de slag kunnen, maar die moet nog gebouwd worden.

Misplaatste opmerkingen

Afgelopen vrijdag was er een overleg tussen de directie en de cipiers over de geplande verhuizing. "Het personeel is totaal verontwaardigd buiten gekomen", vertelt Bert Gielen van de socialistische vakbond. "Er werd op gezinspeeld dat ze zich maar beter zouden inschrijven bij de VDAB. En dat is echt in het verkeerde keelgat geschoten."

24 urenstaking

De Vlaamse cipiers zijn vanmorgen om 5.50 uur aan een 24 urenstaking begonnen. Hun federale collega's nemen de taken die hoogstnoodzakelijk zijn voor het functioneren van de gevangenis intussen over.