Eén jaar meldpunt slachtoffers tienerpooiers: "Jongste meisje was amper 11"

"Het jongste slachtoffer was een meisje van amper 11 jaar oud", zegt Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke in "Start je dag". "We moeten haar nog spreken maar ook voor ons als hulpverlener is dat onwaarschijnlijk." Sinds het najaar van 2018 heeft de vzw Payoke Vlaams geld gekregen om een meldpunt in te richten voor slachtoffers van tienerpooiers. "In een jaar tijd zijn 110 meldingen binnengelopen. Die komen uit heel Vlaanderen. De problematiek gaat dus verder dan de Antwerpse grootstedelijke context." Payoke probeert alle slachtoffers te helpen en heeft drie psychosociale begeleiders in dienst die heel Vlaanderen rondreizen. De psychologen hebben de handen meer dan vol: er is volgens Payoke al sprake van een wachtlijst.

Kwetsbare kinderen

"Uit alle meldingen blijkt dat daders zich meer dan ooit richten op de meest kwetsbare kinderen", gaat Vanhoutte verder. "Initieel kwamen de meeste slachtoffers uit de jeugdzorg. Maar we krijgen nu ook meldingen uit de gehandicaptenzorg. Tienerpooiers gaan dus specifiek op zoek naar kinderen met een mentale of fysieke handicap." Payoke merkt dat de betrokkenheid bij politie en parket heel groot is. "Wij hebben veel geïnvesteerd in de opleiding van die mensen. Dat was nodig maar de samenwerking verloopt prima. Het is nu zaak om de juiste informatie bij de juiste mensen te krijgen", besluit Klaus Vanhoutte.