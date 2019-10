Johnny Thijs (Electrabel): "Kerncentrales goedkoper en milieuvriendelijker dan gas, afvalverwerking door ons betaald"

"De voorbije maand september hebben we zestig procent van de elektriciteit die we gebruikt hebben, geproduceerd met de nucleaire centrales. Die zeven kerncentrales worden tussen 2022 en 2025 gesloten. Dan stel ik dat het licht niet zou mogen uit gaan. We moeten kijken naar wat er moet gebeuren. We werken samen hard aan nieuwe, duurzame energieoplossingen zoals windmolens en zonne-energie. Maar we hebben nog altijd niet de oplossing voor de opslag van de zonne-energie of windenergie als er geen wind of zon is. Je moet centrales hebben die energie kunnen opwekken die altijd beschikbaar is", zegt Johnny Thijs in "Terzake".

"Dan ga je kijken naar gascentrales en nucleaire centrales. Dan zeggen wij dat het bilan duidelijk in het voordeel lijkt van nucleaire centrales. De centrales staan daar. Ze moeten wel vernieuwd worden en er moet zwaar in geïnvesteerd worden, ongeveer 1,3 miljard euro. Maar dan nog kijk je naar de CO2-impact. We zouden zeven miljoen ton CO2-uitstoot besparen ten opzichte van het gasalternatief. Je hebt voordelen qua tewerkstelling. Je redt 3.000 jobs in de kerncentrales. De common sense zou zijn om na te denken over het open houden van drie kerncentrales. Gas is zeker een alternatief, maar onze stelling is: Gas is duurder en is zeker niet milieuvriendelijker."