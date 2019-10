Wegen en Verkeer gaat flitscamera's waar mogelijk ombouwen tot trajectcontrole: "Elk jaar 50 flitscamera's vervangen"

Vandaag zijn in Vlaanderen al 48 trajectcontroles operationeel langs gewest- en snelwegen. Daarnaast zijn er nog eens 62 installaties die nog niet werken door technische problemen.

"We hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd in nieuwe trajectcontroles langs onze snel- en gewestwegen en we gaan dat ritme vooral voortzetten", zegt Veva Daniëls, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor de trajectcontroles wordt er gekeken naar nieuwe locaties, waar er nog geen vaste snelheidscontrole is. Maar vaste flitspalen zullen dus ook worden omgevormd naar een trajectcontrole waar het technisch mogelijk is.

Uit onderzoek blijkt dan ook dat trajectcontroles effi­ciënter zijn dan flitscamera's. Niet alleen de snelheid gaat naar beneden, maar ook het aantal ongevallen met gewonden of doden daalt met de helft. "Een flitscamera meet je snelheid maar op één punt. Mensen remmen af maar trekken daarna snel weer op. Een trajectcontrole meet daarentegen je snelheid over een langer traject, waardoor je een stabielere snelheid gaat aanhouden en dat is veiliger", aldus Daniëls.