Franse en Vlaamse studenten steken grens over om taalles te geven aan kinderen

In Veurne kunnen alle kinderen uit het tweede en derde leerjaar die willen al Frans leren. Normaal is dat pas vanaf het vijfde. Maar er loopt een soort uitwisselingsproject met Franse studenten en Vlaamse studenten van de Hogeschool HOWEST. Die gaan op woensdagmiddag aan de andere kant van de grens hun taal aanleren aan kinderen. Schepen van onderwijs uit Veurne Celine Mouton: "We hebben er voor gekozen om les te laten geven aan relatief jonge kinderen omdat het op die leeftijd veel makkelijker is om een andere taal te leren én omdat ze sowieso al gemakkelijker met gebaren communiceren. De Franse studenten die hier les geven, snappen namelijk ook geen Nederlands."

Ontmoeting tussen Franse en Nederlandse Kinderen

Woensdagmiddag was de eerste les. Er waren in Veurne 25 leerlingen. Schepen Mouton: "Ik heb gezien dat het er heel spelenderwijs aan toe ging en dat de kindjes van de les genoten hebben". Het is de bedoeling dat de Franse en Nederlandse kinderen die aan het project deelnemen na tien sessies ook een paar keer zullen samen komen, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.