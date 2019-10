Franse kandidaat Sylvie Goulard definitief weggestemd als lid van de Europese Commissie 

Goulards kandidatuur ligt moeilijk omdat er in Frankrijk een gerechtelijke procedure loopt. Ze zou medewerkers van haar toenmalige partij mogelijk fictief hebben tewerkgesteld toen ze nog in het Europees Parlement zat. Ook de hoge vergoedingen die ze tussen 2013 en 2016 opstreek bij de Amerikaanse denktank Berggruen spelen haar parten.



De vraag waar Goulard tijdens de hoorzitting over struikelde, was of ze zou opstappen wanneer het Franse gerecht haar in beschuldiging stelt. Goulard antwoordde dat ze dat dan zou voorleggen aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en dus niet per definitie zou opstappen. Het was de tweede hoorzitting van Goulard, nadat haar verklaringen gisteren onvoldoende bleken.