Grote heisa in Mediamarkt Antwerpen: signeersessie met Nederlandse rapper loopt uit de hand

De rapper Josylvio, die vooral bij jongeren heel populair is, kwam naar Mediamarkt om honderden fans te ontmoeten en cd's te signeren. Amokmakers gooiden met cd's en brachten vernielingen aan in de winkel, nog voor Josylvio verschenen was in de winkel.

Rumoer

"Op een bepaald moment zijn er enkele mannen binnengekomen om keet te schoppen", zegt Janic De Saedeleer van Mediamarkt. "Ze gooiden met chips, cd's en alles wat ze in hun handen konden krijgen. Er kwam ook heel wat trek- en duwwerk aan te pas."

Controle

"We zijn ter plaatse gevraagd omdat het personeel van de Mediamarkt de massa niet meer onder controle had", vertelt Willem Migom van de politie. "We hebben de massa met enkele ploegen naar buiten geleid, zo is de rust snel teruggekeerd zonder dat er arrestaties nodig waren."

Reactie rapper

Rapper Josylvio reageerde via sociale media ondertussen ook zelf op de chaos tijdens zijn signeersessie. “Het was een hele chaos, dat was jammer”, zegt hij op Instagram. “Ik mocht niet meer naar beneden om handtekeningen uit de delen en op de foto te gaan. Ik maak dit nog goed voor Antwerpen.”

De mediamarkt op de De Keyserlei was de rest van de dag gesloten om nieuwe incidenten te vermijden. Vandaag gaat de winkel wel opnieuw open.