"Dader van aanslag in Halle wou bloedbad aanrichten in synagoge"

De man was volgens de beelden die hij zelf heeft uitgezonden, van plan om een bloedbad aan te richten in de synagoge van Halle waar toen tientallen Joden Jom Kippoer, een van de belangrijkste religieuze feesten, aan het vieren waren. Dat lukte echter niet door de beveiligde deuren. De man schoot daarop in het rond en opende onder meer het vuur op een Turkse kebabzaak.

De methode doet sterk denken aan die van de extremistische schutter in de moskeeën van Christchurch in Nieuw-Zeeland eerder dit jaar. Ook die wou met zijn livebeelden andere "inspireren". In de auto van de dader in Halle zijn overigens ook drie kilogram springstoffen gevonden.

"In de livestream van zijn daden geeft hij een motief", zegt Judith van de Hulsbeek, correspondente in Duitsland. "Hij is een neonazi, een overtuigd antisemiet (jodenhater, red.). Hij ontkent bijvoorbeeld in die video de Holocaust (het systematisch vervolgen en vermoorden van miljoenen joden door de nazi's tijdens WO II, red.). Volgens hem zijn de joden de bron van al het kwaad in de wereld. Er is intussen ook een manifest opgedoken waarin zijn donkere wereldbeeld duidelijk wordt."